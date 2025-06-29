Darıca Kaymakamı Yüksel Kara'ya veda yemeği düzenlendi
İstanbul'un Kağıthane ilçesine atanan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıcalılarla akşam yemeğinde vedalaştı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesine atanan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıcalılarla akşam yemeğinde vedalaştı.
Mayıs ayında İstanbul'un Kağıthane ilçesine atanan Kara, görev yaptığı dönemdeki temsilciler ve vatandaşlarla akşam yemeğinde vedalaştı.
Darıca'daki Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kara'nın görevi süresince yaptığı çalışmaları anlatan sinevizyon sunumuyla başladı.
Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, "Sayın Kaymakamımız, görev yaptığı süre boyunca gök kubbede hoş bir sada bırakarak ayrılıyor." ifadelerini kullandı.
Veda yemeği hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
Programa, Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediyesi Başkanvekili Kenan Demirbaş, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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