Darıca Kaymakamı Yüksel Kara'ya veda yemeği düzenlendi

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, "Sayın Kaymakamımız, görev yaptığı süre boyunca gök kubbede hoş bir sada bırakarak ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında İstanbul'un Kağıthane ilçesine atanan Kara, görev yaptığı dönemdeki temsilciler ve vatandaşlarla akşam yemeğinde vedalaştı.

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