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        Darıca Kaymakamı Yüksel Kara'ya veda yemeği düzenlendi

        İstanbul'un Kağıthane ilçesine atanan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıcalılarla akşam yemeğinde vedalaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:32 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:35
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        Darıca Kaymakamı Yüksel Kara'ya veda yemeği düzenlendi
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        İstanbul'un Kağıthane ilçesine atanan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıcalılarla akşam yemeğinde vedalaştı.

        Mayıs ayında İstanbul'un Kağıthane ilçesine atanan Kara, görev yaptığı dönemdeki temsilciler ve vatandaşlarla akşam yemeğinde vedalaştı.

        Darıca'daki Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kara'nın görevi süresince yaptığı çalışmaları anlatan sinevizyon sunumuyla başladı.

        Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, "Sayın Kaymakamımız, görev yaptığı süre boyunca gök kubbede hoş bir sada bırakarak ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

        Veda yemeği hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Programa, Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediyesi Başkanvekili Kenan Demirbaş, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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