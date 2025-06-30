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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 82 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 20:51 Güncelleme: 30.06.2025 - 20:51
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 82 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

        Aramada, aracın bagaj ve taban kısımlarına gizlenmiş 146 paket halinde 82 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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