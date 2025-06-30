Kocaeli'de bisikletten düşerek yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Sancaktepe Sosyal Tesisleri mevkisinde dün bisiklet sürerken düşen Yusuf Mahir B, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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