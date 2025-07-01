Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de volkanik cürufla yetiştirilen ürünlerin sulaması yağmur suyuyla yapılıyor

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde volkanik cüruf kullanılarak topraksız tarım yapılan serada ekinler yağmur suyuyla yetiştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:10 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de volkanik cürufla yetiştirilen ürünlerin sulaması yağmur suyuyla yapılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde volkanik cüruf kullanılarak topraksız tarım yapılan serada ekinler yağmur suyuyla yetiştiriliyor.

        Darıca Kaymakamlığınca başlatılan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen "Darıca Yeni Nesil Organomineral Teknolojik Sistem Topraksız Tarım AR-GE Üretim Serası"nda sulama, yağmur suyuyla yapılıyor.

        Çatı kısmındaki borular eşliğinde depoya aktarılan yağmur sularının kullanıldığı seradaki sistemde, yılda 270 ton su ve 1080 kilogram gübre kullanımıyla 70 ton mahsul elde ediliyor.

        Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, AA muhabirine, özellikle geleneksel yöntemlerle yapılan üretim sürecinde kullanılan su ve gübrenin 3'te 2'sinin toprağa karıştığını, bitkinin geri kalanla beslenmesi dolayısıyla maliyet kaybı yaşandığını anlattı.

        Kendilerinin geliştirdiği sistemde su ve özellikle sıvı gübre kaybının neredeyse sıfır olduğunu bildiren Kara, "Bitkinin alt kökünde kurduğumuz drenaj sistemiyle su ve gübre bitki tarafından kullanılmakta, fazla olan kısım drenaj sistemiyle depolara gitmekte, dolayısıyla tekrar dönüşüme katılmakta. Sıfır atık modeliyle üretim maliyetlerini düşüren muhteşem bir sistem." dedi.

        - "Ülkemizin taşını kullanarak bu üretimi gerçekleştiriyoruz"

        Kara, bu sistemle su kaynaklarının sınırlı yerlerde kullanılabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Sistemin bir diğer özelliğiyse susuz topraklarda şebeke ve yer altı sularına çok bağımlı kalmadan, yağmur sularının çatı kısmındaki borularla toplanarak depoya aktarılması ve suyun beslenme sisteminin yağmurdan sağlanması. Dolayısıyla su kaynaklarının sınırlı olduğu kurak topraklarda bu sistem çok rahatlıkla uygulanabilir. Özellikle gelecekte beklenen gıda krizine de bu anlamda çare olabileceğini düşünüyoruz."

        Akademik çalışmalardan elde edilen verilerin kendilerini memnun ettiğini ve umut verici olduğunu dile getiren Kara, sistemlerinin Türkiye'dekilerden her yönüyle daha başarılı olduğunu ifade etti.

        Kara, kokopit ve perlitli tarıma kıyasla volkanik cürufun yüzde 10 daha verimli olduğuna değinerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Bizim sistemde ise kendi ülkemizin taşını kullanarak bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Maliyetler karşılaştırıldığı zaman açık ara fark var. Biz 1 liraya elde ederken kokopit ithal edilmesi vesilesiyle 20 liraya elde ediliyor. Maliyetlerde de farklar var. Her yönüyle bizimkisi dikkat çeken AR-GE serası."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi

        Benzer Haberler

        Kocaeli ve Sakarya'da 214 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Kocaeli ve Sakarya'da 214 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Yağlı güreşin ikiz pehlivanları, Kırkpınar'da aynı boyda kol bağlayacak
        Yağlı güreşin ikiz pehlivanları, Kırkpınar'da aynı boyda kol bağlayacak
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de bisikletten düşerek yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
        Kocaeli'de bisikletten düşerek yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
        Kocaeli'de bisikletten düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Kocaeli'de bisikletten düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Durdurulan araçta 82 kilo metamfetamin ele geçirildi (2)
        Durdurulan araçta 82 kilo metamfetamin ele geçirildi (2)