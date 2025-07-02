Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Derince ilçesinde çıkan orman yangınının ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden durdurulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:05 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Derince ilçesinde çıkan orman yangınının ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden durdurulduğunu bildirdi.

        Yenikent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları 76 personel, 3 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri, 3 iş makinesiyle devam ediyor.

        Bölgede Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilgililer incelemelerde bulundu.

        Vali Aktaş, gazetecilere, "Derince ilçemiz Yenikent mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesiyle an itibarıyla yerleşim yerlerine sirayet etmeden durduruldu." dedi.

        Ekiplerin kuzey tarafta yangının ilerlemesini durdurmaya çalıştığını ifade eden Aktaş, ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğiyle yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ekiplerin yangını söndürmek için tüm gücüyle çalıştığını dile getirerek, rüzgarın işi zorlaştırdığını ancak yangının kontrol altına alınacağını bildirdi.

        Ekiplerin 7-8 bölgede müdahaleyi sürdürdüğünü belirten Büyükakın, hava araçlarının desteğiyle yangının kısa sürede kontrol altına alınacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Yokuştan inerken düştü! Hayatını kaybetti!
        Yokuştan inerken düştü! Hayatını kaybetti!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de orman yangını (2)
        Kocaeli'de orman yangını (2)
        Kocaeli'de orman yangını
        Kocaeli'de orman yangını
        Kocaeli'de makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kocaeli'de makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Yağlı güreş efsanesi Ahmet Taşçı, "ahlı kemer" için başpehlivan Zeybek'e he...
        Yağlı güreş efsanesi Ahmet Taşçı, "ahlı kemer" için başpehlivan Zeybek'e he...
        İzmit Körfezi'nde 100 bin kamyon çamurun çıkarıldığı bölgedeki iyileşme gör...
        İzmit Körfezi'nde 100 bin kamyon çamurun çıkarıldığı bölgedeki iyileşme gör...