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        Kocaeli 2. Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali başladı

        Kocaeli 2. Uluslararası Halk Oyunları Balkan Festivali, 7 ülkeden 300 dansçının katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 23:27 Güncelleme: 02.07.2025 - 23:37
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        Kocaeli 2. Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali başladı
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        Kocaeli 2. Uluslararası Halk Oyunları Balkan Festivali, 7 ülkeden 300 dansçının katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kocaeli ve Sakarya'dan 8 Balkan ve Rumeli derneği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği festivalin kortej yürüyüşünde, Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan ve Kosova'dan dansçılar yöresel kıyafetleriyle yer aldı.

        Merkez Bankası mevkisinden başlayan yürüyüş, Milli İrade Meydanı'nda sona erdi.

        Festivalin açılış töreni ise Seka Park uçurtma tepesinde gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı konuşmada, bu tür festivallerin, kültürel bağların güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, her geçen gün hem kültür, hem ekonomik bağın güçleneceğine inancının tam olduğunu aktardı.

        Büyükakın, "Balkanlar bizim bir süre önce, uzunca bir süre önce yüreğimizi bırakıp geldiğimiz topraklar. Buradakilerin çoğu 'Evlad-ı Fatihan' tabir ettiğimiz dedelerimizin torunları. Oralardan buralara geldik ama gönüllerimiz hep orada oldu. Oraya dair rüyalarımızı, hatıralarımızı, orayla gönül bağımızı hiç bırakmadık; biz de sürekli bunu güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Asla Balkanları yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

        Balkanlarla bağları asla koparmamak gerektiğine işaret eden Büyükakın, temasları artırıp, güçlendirmeyi arzuladıklarını kaydetti.

        Dernek temsilcileri adına konuşan Kocaeli Pomak Kültür Derneği ikinci başkanı Semra Bozkurt ise festivalle Balkanların kalbinden Kocaeli'ne uzanan dostluk köprüsünün bir parçası olduklarını dile getirdi.

        Misafir halk oyunları ekipleriyle kültürlerin dansla buluştuğu, renklerin ve ritimlerin bir araya geldiği eşsiz bir festivalde birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bozkurt, kortej yürüyüşüyle başlanan coşkunun 7 gün boyunca devam edeceğini aktardı.

        Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Konuk ekiplerin katılımıyla gerçekleşecek kültürel şölen Balkan ve Rumeli derneklerinin birlik ve beraberliğini de yansıtmaktadır. Sekiz derneğimizin bir araya geldiği bu organizasyon yalnızca bir dans gösterisi değil, aynı zamanda dostluğun, kardeşliğin, birlik, beraberliğin nişanesidir. Bu güzel buluşmayı mümkün kılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere başta emeği geçen tüm derneklerimize ve organizasyonda görev alan komite üyelerimize teşekkür ediyoruz."

        Konuşmaların ardından ekipler, yöresel oyunlarını sergiledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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