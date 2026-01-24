Kocaeli'de bariyerlere çarpan pikabın sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pikabın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda seyreden T.Y. idaresindeki 35 AU 0283 plakalı pikap, bariyerlere çarptı.
Kazada pikabın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
