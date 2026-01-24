Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de bariyerlere çarpan pikabın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pikabın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:00 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bariyerlere çarpan pikabın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pikabın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda seyreden T.Y. idaresindeki 35 AU 0283 plakalı pikap, bariyerlere çarptı.

        Kazada pikabın sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kocaeli Şehir Hastanesi'ne 14 yeni otobüs hattı
        Kocaeli Şehir Hastanesi'ne 14 yeni otobüs hattı
        Kocaeli'de yolcu otobüsü yangında kullanılamaz hale geldi
        Kocaeli'de yolcu otobüsü yangında kullanılamaz hale geldi
        Kocaeli'de yolcu otobüsü yandı
        Kocaeli'de yolcu otobüsü yandı
        Yarıyıl tatilinde Bilim Merkezi'nde eğlence dorukta
        Yarıyıl tatilinde Bilim Merkezi'nde eğlence dorukta
        Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: Facia son anda önlendi Yolcunun di...
        Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: Facia son anda önlendi Yolcunun di...
        Yapay zekayla kadın olup vurgun yapmışlar Yapay zeka tuzağını Kocaeli polis...
        Yapay zekayla kadın olup vurgun yapmışlar Yapay zeka tuzağını Kocaeli polis...