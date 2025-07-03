Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenimahalle Fatih Caddesi'ndeki elektrikçide iş yeri sahibi D.Y. ile G.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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