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        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 19:02 Güncelleme: 03.07.2025 - 19:02
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        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yenimahalle Fatih Caddesi'ndeki elektrikçide iş yeri sahibi D.Y. ile G.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, G.O. bıçakla bacağından yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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