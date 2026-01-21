Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:33 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.


        Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Ç'yi (34) Darıca'da yakaladı.


        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Dilovası'nda Diliskelesi Sahil Projesi için çalışmalar başlayacak
        Dilovası'nda Diliskelesi Sahil Projesi için çalışmalar başlayacak
        Kocaeli Sanayi Odası'nda yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
        Kocaeli Sanayi Odası'nda yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
        Kocaeli merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı, 483 milyon...
        Kocaeli merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı, 483 milyon...
        Kocaeli'de LPG tankerindeki yangın davasında 8 sanık için 15 yıla kadar hap...
        Kocaeli'de LPG tankerindeki yangın davasında 8 sanık için 15 yıla kadar hap...
        Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 61 zanlı yakalandı
        Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 61 zanlı yakalandı
        Türk öğrenciler Arapça münazarada dünya kürsüsünde yer almaktan gururlu
        Türk öğrenciler Arapça münazarada dünya kürsüsünde yer almaktan gururlu