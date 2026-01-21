Kocaeli Sanayi Odası'nda yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliğinin (AB) sınırda karbon vergisi uygulamasına ilişkin, "1 Ocak itibarıyla süreç başladı. Uygulamalarıyla ilgili firmalarımızın çoğu hazır değil. Bilgi eksikliği de var. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz." dedi.





Zeytinoğlu, KSO Meclis Salonu’nda düzenlenen Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda geçen yılın aralık ayı ekonomik verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Aylık ihracatın ilk defa geçen ay 26 milyar dolar seviyesini geçtiğini belirten Zeytinoğlu, söz konusu dönemde 6 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını kaydetti.



Zeytinoğlu, yıllık ihracatın yüzde 4,5'lik artışla 273 milyar dolara yükseldiğini dile getirerek, "2026 yılı ihracat hedefi 282 milyar dolar. Bunun artık bence 300 milyar dolara çıkması lazım." diye konuştu.



İmalat sanayi kapasite kullanım oranının 2025'te bir önceki yıla göre 1,6 puan gerilediğini aktaran Zeytinoğlu, Kocaeli sanayisinin ise 0,7'lik gerilemeyle pozitif yönde ayrıştığını ifade etti.



- "Kocaeli vergi sıralamasında üçüncü oldu"



Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin 2025’te vergi sıralamasında İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer aldığına dikkati çekerek, "Geçen yıl Türkiye'deki vergilerin toplamındaki payımız 10,7’den maalesef bu sene 8,94'e geriledi ama üçüncülüğümüz aynı kaldı. Toplamda da 978 milyar lira Kocaeli vergi vermiş oldu." ifadesini kullandı.



Yeni yıla jeopolitik gerilimler ve ticarette artan korumacılık tedbirleriyle başladıklarına işaret eden Zeytinoğlu, şöyle devam etti:



"Amerika Birleşik Devletleri'nin Latin Amerika'daki hareketlerini görmüş olduk. ABD, İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 oranında gümrük tarifesi uygulayacağını açıkladı. Henüz bizi nasıl etkileyeceği bilinmiyor ama burada ciddi bir sıkıntımız var. İran'la ticaretimizi hemen kesmemiz söz konusu değil. Orada dikkatli olmamız gerekiyor. ABD pazarında da yüzde 6'lık payımız var. Dolayısıyla o pazarı da kaybetmememiz lazım. Önceki toplantılarda ABD'ye ihracat yapan firmalara özel teşvik verilmesi konusunda talebim vardı. Bunu dile getirmeye devam ediyorum. Kaybetmememiz gereken bir pazar diye düşünüyorum."



Zeytinoğlu, sınırda karbon vergisinin de Türkiye'yi çok fazla ilgilendiren bir konu olduğunu vurgulayarak, "1 Ocak itibarıyla süreç başladı. Uygulamalarıyla ilgili firmalarımızın çoğu hazır değil. Bilgi eksikliği de var. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

