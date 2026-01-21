Türk öğrenciler Arapça münazarada dünya kürsüsünde yer almaktan gururlu

SEFA TETİK - İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Katar'da düzenlenen 7. Uluslararası Okullar Arapça Münazara Turnuvası'nda dünya ikincisi olmaktan gurur duyuyor.



Doha'da 40 ülkeden 100'den fazla takım ve 400'ün üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın finali, 11 Ocak'ta Bahreyn ve Türkiye takımları arasında yapıldı.



Okul müdürü Fatih Şenocak ve danışman Arapça öğretmeni İman Sumakiye rehberliğinde Türkiye'yi temsilen turnuvaya katılan öğrenciler Meryem Rabia Şengül, Sümeyye Bulut, Zeynep Rümeysa Arabacı ve Zehra Nur Abay, dünya ikincisi oldu.



Ana dili Arapça olan katılımcıları geride bırakan öğrenciler, okulun aynı yarışmada 2018'de elde ettiği birinciliğin ardından ikinci başarıya imza attı.



- "Türkiye'yi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz"



Arapça öğretmeni İman Sumakiye, AA muhabirine, 2018 yılında yarışma konularının önceden verildiğini, bu yıl ise konular önceden açıklanmadığı için öğrencilerle sürekli güncel konuları ve günlük haber akışını takip ettiklerini söyledi.



Sumakiye, yarışma sürecinin güzel geçtiğini ve önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Orada farklı uyruktan insanlarla bir araya geldik. Onlarla fikir alışverişi yapıyor olmamız bizim açımızdan çok önemliydi. Bütün çalışmalarımızı, konuşmalarımızı ve fikirlerimizi Arapça ilerletiyorduk. Bu da Arapça münazara konusunda bize kolaylık sağladı." dedi.



Başarılarındaki etkenleri sistematik çalışma, takım arasındaki yardımlaşma ruhu, sabır ve Allah'a tevekkül olarak sıralayan Sumakiye, "Türkiye'yi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz ve istiyoruz ki Türkiye adına güzel bir damga vurmuş olalım." dedi.



- "Finale çıkmamız bile bizim için büyük başarıydı"



12. sınıf öğrencisi Sümeyye Bulut da Türkiye şampiyonu olduktan sonra Katar'da ülkeyi temsil etme hakkı kazandıklarını dile getirerek, çevrim içi elemeler ve yaklaşık bir yıllık hazırlık aşamasının ardından kendilerini 20 dakikada Arapça ifade etmeleri gereken zorlu süreçten geçtiklerini anlattı.



Çevrim içi elemelerde ana dili Arapça olan ülkelerle yarıştıklarını belirten Bulut, "Beş münazaradan dördünü kazandığımız için Katar'da ana dili Arapça olan ülkelerle yarışmamıza karar verildi ve 6 ay sonra Doha'da ülkemizi temsil ettik. Herkes Arap olduğu için bizim için yarışmak çok zordu. Finale çıkmamız bile bizim için çok büyük başarıydı. Birincilik zaten çok zordu. Finalde 20 dakikalık hazırlık sürecimiz olduğu için karşımızdakilerin Arap olması bizi zorladı." diye konuştu.



Bulut, hazırlık sürecinde 100'ü aşkın konuya çalıştıklarını, iktisadi, içtimai ve siyasi birçok başlıkta hazırlık yaptıklarını, bu süreçte münazara tekniğini, düşüncelerini eleştirel biçimde ifade etmeyi ve 20 dakikalık süreyi yönetmeyi öğrendiklerini kaydetti.



Okulun geçmişte dünya şampiyonluğunun olmasının kendilerini motive ettiğini vurgulayan Bulut, "Ablalarımızın ulaştığı şampiyonluğa ulaşmak istiyorduk. Çalışma sürecinde hep tabloya bakıyorduk. Biz de kendimizi onların yerinde hayal ediyorduk." ifadesini kullandı.



Yeni mezun Meryem Rabia Şengül ise kendileri için sürecin uzun ve zorlu geçtiğini belirterek, ana dili Arapça olan katılımcılarla yarışmanın kolay olmayacağını bildiklerini söyledi.



Farklı bir dilde münazara yapma isteğinin kendilerini motive ettiğini anlatan Şengül, her alanda çalıştıklarını ancak yarışmada daha çok sosyal konulara ilişkin sorularla karşılaştıklarını kaydetti.



Şengül, öğretmenlerinin daha önce dünya şampiyonluğu kazanan ekibin başında yer almasının, argümanlara hızlı ve etkili karşılık verebilme becerilerini geliştirdiğini ifade etti.

