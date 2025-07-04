Kocaeli'de ikaz ve alarm sistemi test edildi
Kocaeli'de erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları kapsamında ikaz, alarm ve anons denemesi yapıldı.
Kocaeli'de erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları kapsamında ikaz, alarm ve anons denemesi yapıldı.
Kentte, AFAD ve ASELSAN işbirliğiyle "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi" yürütüldü.
AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, yaptığı açıklamada, test ikazının kentin tamamında duyulacağını belirtti.
AFAD elektrik elektronik mühendisi Hüseyin Çakırca da uyarı sisteminin ülke genelindekiyle birleştirildiğini anlattı.
Kurulum çalışmaları tamamlanan sistem saat 15.00'da test edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.