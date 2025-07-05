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        Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı

        Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:22
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        Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı
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        Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Avrupa Yıldızlar Judo Kupası, Kocaeli'de başladı.

        Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele ediyor.

        Türkiye Judo Federasyonu Başkanı ve EJU Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Huysuz, AA muhabirine, ikinci kez Kocaeli'de yapılan organizasyonla bu yaş grubundaki sporcuların gelişimini ve judonun temel ilkelerinin öğrenilmesini hedeflediklerini söyledi.

        Huysuz, turnuvaya Türkiye'den 170 sporcunun katıldığını bildirdi.

        Kupaya Türkiye Şampiyonası'nda ilk 7'ye giren sporcuların katıldığını anlatan Sezer Huysuz, "Avrupa Kupası'nın yanında bir de Kodokan'ın judo semineri var. Asıl amacımız çocukların judo temel eğitimini almaları. Portekiz ve Japonya'dan 2 dünya ve olimpiyat şampiyonu burada. Kodokan semineriyle hem antrenörlerimizin hem çocukların eğitimi yapılıyor." dedi.

        Bu yaş grubuyla gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'nda başarı hedeflediklerini belirten Huysuz, "Büyük ihtimalle Avrupa Şampiyonası'nı da Kocaeli'de yapacağız. Şu anda Avrupa'da çok ön plana çıktı. Dünyada da yavaş yavaş yayılmaya başladı. Çünkü judoya, eğitimle çocukların gelişimini sağlayacak temel branş olarak bakıyoruz. Bu da Kocaeli ve Türkiye için önemli." diye konuştu.

        Organizasyon yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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