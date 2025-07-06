GÜNCELLEME - Kocaeli'de üzerlerine ağaçtan dal düşen 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı’ndaki çınar ağacından kopan büyük dal, 3 kişinin üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dalın altında sıkışan 3 kişi, itfaiye ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Erdem U. (29) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ekipler bölgeye şerit çekerek alana girişi kapattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.