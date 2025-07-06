Kocaeli'deki motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Kayıtta, iki yayanın yolun karşısına geçmek istediği, bu sırada hızla gelen motosikletin yayalardan birine çarparak devrildiği, çevredekilerin kazazedelere yardım için yanlarına koştuğu görülüyor.

Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı.

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