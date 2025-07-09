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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze ilçesinde tamamlanan içme suyu altyapı yatırımlarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:19
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze ilçesinde tamamlanan içme suyu altyapı yatırımlarını inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İSU tarafından Cumaköy Mahallesi'nde içme suyu terfi merkezi ile 7 bin metrelik içme suyu iletim hattı inşa edildi. Ovacık Mahallesi'nde de 2 içme suyu kuyusu açılarak 6 bin metrelik iletim hattı ve 300 metreküplük içme suyu deposu hizmete alındı.

        Her iki bölgede bulunan 1000 metreküplük içme suyu depoları ile hem arıtma tesisinden hem de kaynak hattından su sağlanarak kesintisiz içme suyu temini garanti altına alındı.

        Yağcılar Mahallesi'nde 1000 metreküp kapasiteli yeni içme suyu deposu, 4 bin 500 metrelik içme suyu hattı yapıldı.

        Mollafenari ve Kadıllı mahallelerinde ise 6 bin 500 metrelik içme suyu iletim hattı devreye alındı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, beraberinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya yatırımları inceledi.

        - Alo Evlat Sağlık Kulübü yaşlılara destek veriyor

        Kartepe Belediye tarafından kurulan "Alo Evlat Sağlık Kulübü" ekibi, 65 yaş üstü bireylere desteğini sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sıcak yemek dağıtımı, ev temizliği, kişisel bakım, sağlık hizmeti ve hastane refakati gibi birçok sosyal hizmeti içinde barındıran kulüp, vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

        Maşukiye Mahallesi'nde ikamet eden ve hastalıkları nedeniyle uzun süredir evinden çıkamayan Havva Ulusoy, Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerinin desteğiyle moral buldu.

        Derbent Mahallesi'ndeki belediye sosyal tesisinde ağırlanan Ulusoy, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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