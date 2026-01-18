Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kocaeli'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "İnşallah birkaç ay içerisinde Suriye Türkmen Meclisi dahil olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, Türkmen soydaşlarımızın yeniden bir araya gelerek o birliktelik ruhuyla Suriye'de hak ettikleri konuma taşınabilecekleri iklimi de gerçekleştirmek arzusundayız. Bu anlamda taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 15:08 Güncelleme: 18.01.2026 - 15:08
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kocaeli'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "İnşallah birkaç ay içerisinde Suriye Türkmen Meclisi dahil olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, Türkmen soydaşlarımızın yeniden bir araya gelerek o birliktelik ruhuyla Suriye'de hak ettikleri konuma taşınabilecekleri iklimi de gerçekleştirmek arzusundayız. Bu anlamda taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

        Kentteki programı kapsamında beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğini ziyaret eden Zorlu, üyelerle kahvaltı yaptı. Ardından Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliğine geçen Zorlu, katılımcılarla sohbet etti.

        Zorlu, daha sonra Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, burada halk oyunları gösterisini izledi.

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Zorlu, Kocaeli'de Türk Dünyası Buluşmaları'nın birincisini gerçekleştireceklerini belirterek, bugün Türk dünyasından gösterilerin, sanatçıların yer aldığı programda büyük bir buluşmanın yapılacağını söyledi.

        Bunun devamı olarak gelecek aylarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde büyük bir gençlik kurultayı düzenleyeceklerini belirten Zorlu, "Hemen ardından diğer illerimizde bu etkinliklerimiz devam edecek. Türk devletleriyle ilişkilerimiz halklarımız arasında da yoğunlaşsın ve bu farkındalığın artışıyla sosyokültürel işbirliğimiz geleceğe taşınsın istiyoruz. Zira bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacağını hatırladığımızda sorumluluğumuz daha da arttı. İnşallah 8 Türk devleti, bir millet şiarıyla tüm gönül coğrafyamızda bu birlikteliği taşımak istiyoruz." diye konuştu.

        Bir basın mensubunun "Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oradaki Türkmenlerle ilgili durum nedir?" sorusu üzerine Zorlu, Suriye'de yaşananları, hem komşu ülkede meydana gelen gelişmeler hem de "Terörsüz Türkiye" projesinin bir etkileşim içerisinde olduğu alan olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

        Zorlu, PKK terör örgütünün sadece Türkiye içerisindeki durumunun değil, aynı zamanda tüm şube ve unsurlarıyla terörden arındırılmasının bu hedefin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Dolayısıyla YPG/SDG terör örgütünün de kendisini lağvetmesi veya 10 Mart mutabakatına uygun biçimde Suriye ile bütünleşmesi, son derece büyük önem taşımaktadır. Orada yaşayan Kürtler, Araplar, Türkmenler dahil olmak üzere hepsi Suriye'nin asli birer unsurudur. Bu merkezde olmak üzere Türkmenler de elbette Türk dünyası yaklaşımımızın, gönül coğrafyamızın önemli bir parçasıdır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından da dikkatle, hassasiyetle takip edilmektedir. Onların haklarının hukuklarının korunması bizim için son derece önemlidir."

        - "Türkiye'nin bölgesindeki barış, güven esasına dayalı yaklaşımı dünyaya örnek teşkil ediyor"

        Suriye Türkmen Meclisinin faaliyetlerini bir süredir daha düşük seviyede yürütmekte olduğuna işaret eden Zorlu, "Tabii ki iç savaşa bağlı olarak... İnşallah birkaç ay içerisinde Suriye Türkmen Meclisi dahil olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, Türkmen soydaşlarımızın yeniden bir araya gelerek o birliktelik ruhuyla Suriye'de hak ettikleri konuma taşınabilecekleri iklimi de gerçekleştirmek arzusundayız. Bu anlamda taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki tarihlerde inşallah bunlar ete kemiğe büründüğünde kamuoyumuzla paylaşmış olacağız." ifadesini kullandı.

        Zorlu, "2026 yılında Türk dünyasını neler bekliyor?" sorusuna ilişkin, dünyada önemli değişimlerin yaşandığını, uluslararası sistemin büyük yapısal krizle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

        Her tarafı saran hukuksuzluk eğiliminin dünyada farklı coğrafyaları, ittifakları da etkilediğine dikkati çeken Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu anlamda Türkiye'nin barış, güven esasına dayalı bölgesindeki yaklaşımı dünya açısından da büyük örnek teşkil ediyor. Bunun en önemli parçası da şüphesiz Türk dünyasıyla ve başta Türk devletleriyle olan ilişkilerimiz. Baktığınız zaman Bakü'den Nahçıvan'a uzanacak o hattın çok daha ileri noktalara taşınması, hayat bulması, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci ve beraberinde inşallah Türk devletlerinin ekonomi başta olmak üzere enerji, sağlık, ulaştırma hemen her sahada işbirliğini artırması inanıyoruz ki önümüzdeki yıl gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin ana gündem maddeleri içerisinde olacak. Hep birlikte sadece ülkelerimiz için değil, bölgemiz, dünya barış ve huzuru için el ele verip bu birlikteliği geleceğe taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

