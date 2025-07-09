Kocaeli'de 1650 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Kocaeli'de 1650 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Kocaeli'de 1650 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Darıca ve Kartepe'de kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 300 bin lira olan 1650 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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