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        Kocaeli'de 1650 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Kocaeli'de 1650 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:24 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:24
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        Kocaeli'de 1650 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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        Kocaeli'de 1650 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Darıca ve Kartepe'de kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 300 bin lira olan 1650 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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