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        Kocaeli'den kısa kısa

        Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 16:25 Güncelleme: 15.07.2025 - 16:25
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük'te inşa edilen otobüs terminalinde ilk sefer gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 perondan oluşan Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminalinden ilk sefer İzmir'e yapıldı.

        10 bin metrekareden oluşan terminalde, bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, kadın ve erkek mescitleri, emanet odası ve tuvaletler yer alıyor.

        - Alikahya Stadyum Tramvay Hattı çalışmaları devam ediyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu ile Kuruçeşme Tramvay Durağı arasında ulaşımı sağlayacak Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'ndaki çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında, 2 bin 500 metre ray döşemesi yapıldı.

        Ayrıca 1400 ton baskı asfalt ve 8 bin 500 ton üstyapı malzemesi serimi, 1500 metre bordür ve 2 bin 600 metrekare parke döşemesi gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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