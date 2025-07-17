Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Otoyolun Ankara istikametinde, Diliskelesi tünelinde 5 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, hamile olduğu öğrenilen F.S.L'yi tedbir amaçlı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Öte yandan, tedbir amaçlı hastaneye götürülen hamile kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.