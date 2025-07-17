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        Öz Sağlık-İş Sendikasından "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü" görüşmelerine ilişkin açıklama

        Kocaeli'de Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 17.07.2025 - 17:01
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        Öz Sağlık-İş Sendikasından "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü" görüşmelerine ilişkin açıklama
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        Kocaeli'de Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

        İzmit ilçesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklamayı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan okudu.

        Protokol sürecinin uzamasını eleştiren Doğan, "600 bin kamu işçisinin artık bekleyecek gücü kalmadı. İşçi sadece hakkını istiyor." dedi.

        Doğan, yaklaşık 7 aydır devam eden belirsizlik ve sessizliğin, kamu işçileri üzerinde ciddi mağduriyet oluşturduğunu söyledi.

        HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş olarak tüm sorunları açık biçimde masaya koyduklarını belirten Doğan, sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin yaşadığı mağduriyetlerin defalarca bakanlıklara ve komisyonlara iletildiğini ifade etti.

        Toplu iş sözleşmesi sürecinde hazırlıkların tamamlandığını ancak hala Kamu Çerçeve Protokolü'nün (KÇP) beklenildiğini aktaran Doğan, "Bu protokol yalnızca çerçeveyi belirleyecek. Biz TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ile hazırlığımızı yaptık, sadece imzayı bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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