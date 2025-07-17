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        Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaştı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 00:38 Güncelleme: 17.07.2025 - 00:38
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        Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaştı
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic ile anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünün başarılı şekilde sonuçlanması şartına bağlı olarak Petkovic ile ön protokol imzalandığı duyuruldu.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Futbolcu Kocaelispor Futbol A Takımı ve Genç Takımlar sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır."

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