Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de ruhsatsız tavuk tesisi mühürlendi

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren tavuk tesisi mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:56 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de ruhsatsız tavuk tesisi mühürlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren tavuk tesisi mühürlendi.

        Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri eşliğinde, kaçak faaliyet gösteren tavuk eti parçalama tesisinde denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

        Ruhsatsız ve gıda onay belgeleri olmadan halk sağlığını hiçe sayan ortamda faaliyet gösterdiği belirlenen işletme hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyeti durdurma tutanağı oluşturulduğu aktarılan açıklamada, mühürlenen işletmede sağlıksız şekilde parçalanmış ürünlere de el konularak imhaya gönderildiği kaydedildi.

        İncelemelerde tesisin ruhsatsız ve "merdiven altı" şeklinde çalıştığı tespit edildiği aktarılan açıklamada, "İşletmede, halk sağlığını hiçe sayan görüntüler de ortaya çıktı. Hijyen kurallarına uygun olmayan ve gıda mevzuatına aykırı çalışan işletmede yapılan incelemelerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler de tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de merdiven altı tavuk parçalama tesisine suçüstü Hem ruhsatsız hem...
        Kocaeli'de merdiven altı tavuk parçalama tesisine suçüstü Hem ruhsatsız hem...
        Taciz iddiasıyla vurulan halterci: "Sporculuk hayatımı bitirdiler, 1 ay son...
        Taciz iddiasıyla vurulan halterci: "Sporculuk hayatımı bitirdiler, 1 ay son...
        Kocaeli'de 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kulübede balta ve kürekle öldürülen berberin vücudunda 24 yara tespit edild...
        Kulübede balta ve kürekle öldürülen berberin vücudunda 24 yara tespit edild...
        Otoparktaki cinayetin şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı: "Korkutmak istedim...
        Otoparktaki cinayetin şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı: "Korkutmak istedim...
        Otomobil, apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı
        Otomobil, apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı