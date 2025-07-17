Kuzuyayla Tabiat Parkı'nın biyoçeşitlilik haritası çıkarıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Samanlı Dağları eteklerinde yer alan ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çeken Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenen "Tür Say" etkinliğinde 144 farklı tür gözlemlenerek bölgenin biyoçeşitlilik haritası çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Doğa Kocaeli" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 100'den fazla doğasever, alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde doğayı gözlemledi.

Katılımcılara İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak, kuş gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu, "kocaelibitkileri.com" editörü Hüseyin Cahit Doğan, böcek bilimci Dr. Havva Kübra Soydabaş Ayoub ve biyolog Sibel Süer eşlik etti. Doğaseverlere dürbün, büyüteç ve böcek gözlem kutuları gibi araçlar sağlandı.

Katılımcılar, ağaçlardan kuşlara, böceklerden mantarlara kadar karşılaştıkları canlıları cep telefonlarıyla kaydederek "iNaturalist" uygulamasına yükledi.

Etkinlikte kuş türlerinden sürmeli çalıkuşu, boz ebabil, karakızılkuyruk ve dağ incirkuşu, böcek türlerinden ise orman çekirgesi, İspanyol kraliçesi, uğur böceği ve yaban arısı örümceği gibi türler belgelendi.