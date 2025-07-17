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        Kuzuyayla Tabiat Parkı'nın biyoçeşitlilik haritası çıkarıldı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Samanlı Dağları eteklerinde yer alan ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çeken Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenen "Tür Say" etkinliğinde 144 farklı tür gözlemlenerek bölgenin biyoçeşitlilik haritası çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:18
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        Kuzuyayla Tabiat Parkı'nın biyoçeşitlilik haritası çıkarıldı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Samanlı Dağları eteklerinde yer alan ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çeken Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenen "Tür Say" etkinliğinde 144 farklı tür gözlemlenerek bölgenin biyoçeşitlilik haritası çıkarıldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Doğa Kocaeli" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 100'den fazla doğasever, alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde doğayı gözlemledi.

        Katılımcılara İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak, kuş gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu, "kocaelibitkileri.com" editörü Hüseyin Cahit Doğan, böcek bilimci Dr. Havva Kübra Soydabaş Ayoub ve biyolog Sibel Süer eşlik etti. Doğaseverlere dürbün, büyüteç ve böcek gözlem kutuları gibi araçlar sağlandı.

        Katılımcılar, ağaçlardan kuşlara, böceklerden mantarlara kadar karşılaştıkları canlıları cep telefonlarıyla kaydederek "iNaturalist" uygulamasına yükledi.

        Etkinlikte kuş türlerinden sürmeli çalıkuşu, boz ebabil, karakızılkuyruk ve dağ incirkuşu, böcek türlerinden ise orman çekirgesi, İspanyol kraliçesi, uğur böceği ve yaban arısı örümceği gibi türler belgelendi.

        Doğaseverler ayrıca çalı mürdümüğü, akdağ marulu, menengiç, fil burnu, kır pazısı ve akşam yıldızı gibi endemik ve nadir bitkilerle de karşılaştı.

        Etkinlik boyunca yapılan toplam 169 gözlem sonucunda 144 farklı tür Kuzuyayla'nın biyoçeşitlilik envanterine kazandırıldı.

        Gözlemlerle elde edilen veriler, Kuzuyayla'nın ekolojik zenginliğini bilimsel olarak belgeleyen önemli kaynak oluşturdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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