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        Petkovic, Kocaelispor'da

        – KOCAELİSPOR, 30 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 17:15 Güncelleme: 17.07.2025 - 17:20
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        Petkovic, Kocaelispor'da
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        – KOCAELİSPOR, 30 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada “Büyük camiamıza hoş geldin Bruno Petkovic” ifadelerine yer verildi.

        Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, Hırvat santrafor Bruno Petkovic’i kadrosuna kattı. Petkovic, bugün Körfez Brunga Tesisleri’nde kulüp başkanı Recep Durul’un katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Büyük camiamıza hoş geldin Bruno Petkovic” ifadelerine yer verdi. Petkovic, Dinamo Zagreb’de 2024-2025 sezonunda 26 resmi maçta 6 gol ile katkı sağladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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