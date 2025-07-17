Petkovic, Kocaelispor'da

Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, Hırvat santrafor Bruno Petkovic’i kadrosuna kattı. Petkovic, bugün Körfez Brunga Tesisleri’nde kulüp başkanı Recep Durul’un katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Büyük camiamıza hoş geldin Bruno Petkovic” ifadelerine yer verdi. Petkovic, Dinamo Zagreb’de 2024-2025 sezonunda 26 resmi maçta 6 gol ile katkı sağladı.

– KOCAELİSPOR, 30 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada “Büyük camiamıza hoş geldin Bruno Petkovic” ifadelerine yer verildi.

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