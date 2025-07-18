Kocaeli'de servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü ile mesai çıkışında evlerine gitmek üzere araçta bulunan 7 işçi ve otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

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