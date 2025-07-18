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        Kocaeli'de servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 02:06 Güncelleme: 18.07.2025 - 02:06
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        Kocaeli'de servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Balçık Mahallesi Organize Caddesi’nde, M.K. idaresindeki 34 LBP 302 plakalı minibüs ile Ş.B. yönetimindeki 34 BFF 493 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada minibüs sürücüsü ile mesai çıkışında evlerine gitmek üzere araçta bulunan 7 işçi ve otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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