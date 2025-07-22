İzmit Körfezi'nde 170 hektarlık alandan dip çamuru temizlendi

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar 170 hektarlık alandaki dip çamuru bertaraf edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi'nde" 2. etap çalışmaları devam ediyor.

İzmit Körfezi'nin ekolojik geleceği açısından hayati rol üstlenen proje kapsamında temizlenmesi hedeflenen 468 hektarlık alanın 1. etap çalışmalarında 125 hektarlık alan temizlendi.

Devam eden 2. etap çalışmalarında ise bugüne kadar 45 hektar alan temizliği tamamlandı. Böylece projenin başlangıcından bugüne kadar yapılan çalışmalarda toplam 170 hektar alan dip çamurundan arındırılmış oldu.

- Projenin yürütüldüğü alan 3 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilerek incelendi

Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK-MAM ile birlikte su kalitesini 4 sensörle ölçerek olası kirliliklere karşı erken uyarı sistemini devrede tutarken, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'ne bağlı "Yunus S" araştırma gemisi ise biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri detaylı şekilde araştırıyor.