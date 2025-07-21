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        Kocaeli'de dernek lokalinde kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir dernek lokalinde kumar oynadığı iddiasıyla 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 22:32 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:32
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        Kocaeli'de dernek lokalinde kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir dernek lokalinde kumar oynadığı iddiasıyla 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir dernek lokaline operasyon düzenledi.

        Denetim sırasında E.M'nin kumar oynattığı belirlendi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye toplam 27 bin 741 lira idari para cezası verildi.

        Ayrıca kumarda kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 35 liraya da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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