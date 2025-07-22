Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir görevine başladı

Başdemir, Kocaeli Bölge Yönetimi ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü görevinden Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin oldu.

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