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        Otomobil, bariyerlere çarparak takla attı; 2 ölü, 3 yaralı (2)

        KAZADAÖLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDIKocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobilde hayatını kaybeden Ömer Beyan (24), Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Erikli Köyü Mezarlığında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:37 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:40
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        Otomobil, bariyerlere çarparak takla attı; 2 ölü, 3 yaralı (2)
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        KAZADAÖLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobilde hayatını kaybeden Ömer Beyan (24), Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Erikli Köyü Mezarlığında toprağa verildi. Fatih Arslan ise otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi. Kaza sonrasında gözaltına alınan sürücü Yasin Comert ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazada yaralanan 2 kişinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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