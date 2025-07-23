Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Mühendis çift, girişimcilere ve firmalara iş karavanları üretiyor

        TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'de yaşayan makine mühendisi Segah Sağra Öztüre ve elektrik-elektronik mühendisi eşi Levent Öztüre, girişimcilere ve firmalara özel tasarımlarla çeşitli iş kollarında kullanıma uygun karavan üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mühendis çift, girişimcilere ve firmalara iş karavanları üretiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli’de yaşayan makine mühendisi Segah Sağra Öztüre ve elektrik-elektronik mühendisi eşi Levent Öztüre, girişimcilere ve firmalara özel tasarımlarla çeşitli iş kollarında kullanıma uygun karavan üretiyor.

        Arkadaşlarına hediye ettikleri karavanda kalite sorunları yaşamaları üzerine "Biz daha iyisini yaparız" diyerek girişimde bulunan Öztüre çifti, Başiskele ilçesinde 750 metrekarelik bir atölyede üretime başladı.

        Bir buçuk ayda tamamladıkları ilk karavanı defalarca gözden geçirerek istedikleri kaliteye ulaştıran mühendis çift, ilk siparişlerini Gaziantep’te faaliyet gösteren bir kafeterya zincirinden aldı.

        Artan talepler üzerine imalat kapasitelerini genişletip 4 ay içinde kapalı alanı 1250 metrekare olan yeni bir imalathaneye taşınarak ekibini güçlendiren çift, Amerikan tarzı vagon tipi, tamamen sac ve profil kullanılarak üretilen karavanlarla çeşitli projelere imza attı.

        İstanbul ve farklı illerdeki marinalarda satış kümeleri oluşturan çift kafeterya, dondurmacı, kuaför, burgerci, el yapımı ürün satışı, mobil ofis ve showroom gibi farklı kullanım alanlarına yönelik kişiye özel iş karavanları tasarlayarak girişimcilere taşınabilir çözümler sundu.

        - "Bir akşam kahve içerken karar verdik"

        Firmanın yönetim kurulu başkanı ve makine mühendisi Segah Sağra Öztüre, AA muhabirine, daha önce iş karavanı üretimi gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

        Bir arkadaşlarına karavan hediye etmek istediklerini anlatan Öztüre, başka bir şehirden aldıkları ürünün yağmur suyu aldığını belirten Öztüre, "Gerçekten çok mahcup olduk. O akşam evde eşimle balkonda kahve içerken 'Biz bunun daha iyisini yaparız' dedik. Eşim projeyi çizdi, ertesi gün bir fabrika kiraladık. Sonrasında kendimizi bu sürecin içinde bulduk." dedi.

        Öztüre, karavanın her aşamasında birlikte çalıştıklarını, tamamen sacdan, profil ve kaynakla üretim yaptıklarını, gıdaya uygunluğu için de iç kaplamada paslanmaz sac kullandıklarını anlattı.

        "Bizde hiçbir şeyin eğri olmaması gerekir. Her şey ölçüsünde ve nizami olmalı. Ürünün 1-2 yıl değil, 5-10 yıl hatta daha uzun süre kullanılabilir olmasını hedefliyoruz." diyen Öztüre, üretim sonrası bakım ve servis konusunda da müşterileriyle sürekli iletişimde olduklarını kaydetti.

        Öztüre, gün içinde işlerini hallettikten sonra imalathanede eşine destek olduğunu, iç kaplama ve perçinleme gibi işlemleri bizzat kendisinin yaptığını sözlerine ekledi.

        - "Karavan sadece ürün değil, çözümdür"

        Levent Öztüre de sadece araç değil, kullanıcıya özel çözümler sunduklarını, elektrik altyapısından su tesisatına, dış cepheden iç tasarıma kadar her ayrıntıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

        Tüm üretimin el işçiliğiyle ve kalıp kullanılmadan gerçekleştirildiğini belirten Öztüre, "Kullanım sırasında sorun yaşanması halinde, kaynak biz olalım ya da olmayalım, satış sonrası desteğimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Öztüre, ürünlerinin Avrupa standartlarına uygun belgelendirmeyle üretildiğini aktararak Hollanda ve Almanya başta olmak üzere, yurt dışından bazı firmalarla temas halinde olduklarını, kısa süre içinde Avrupa’ya ihracat yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Bugüne kadar verdikleri tüm karavanların Türkiye’de bilinen, güvenilir markalara teslim edildiğini dile getiren Öztüre, "Sezonluk değil, uzun ömürlü ürünler üretiyoruz. İş yapmaktan vazgeçilse bile aynı karavan yaşam karavanına dönüştürülebiliyor yani karavan sizinle yaşamaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        İlk karavanı 1,5 ayda tamamladıklarını anlatan Öztüre, sonraki üretimlerde bu sürenin giderek azaldığını ve artık 15-20 gün arasında sıfır hatayla karavan üretebildiklerini ifade etti.

        - "Mobil mutfak yatırımı daha ekonomik"

        Zincir hamburger markasının işletmecisi Yasin Okan ise Kocaeli ve Sakarya’daki mağazaları için alternatif yatırım modelleri aradıklarını, çeşitli festivallere mobil mağazalarla katıldıklarını anlattı.

        Öztüre çiftiyle tanışarak projelerini incelediklerini aktaran Okan, "Franchise mağaza kurulumları çok yüksek maliyetli. Mobil mutfaklar, daha ekonomik ve taşınabilir bir çözüm sunuyor. Sadece hamburger değil, tantuni, tatlı ve kahve konseptlerini de bu projelerle sahaya çıkarabilir miyiz, onu planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Türkiye ve İngiltere Eurofighter'da mutabakat zaptını imzaladı
        MSB: Türkiye ve İngiltere Eurofighter'da mutabakat zaptını imzaladı
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı!
        Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        ABD, Japonya ile anlaştı
        ABD, Japonya ile anlaştı
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!

        Benzer Haberler

        Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda kurtarılamadı
        Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda kurtarılamadı
        Gebze'de orman yangını 3 saatte söndürüldü
        Gebze'de orman yangını 3 saatte söndürüldü
        Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kocaelispor kalesine Serhat Öztaşdelen'i transfer etti
        Kocaelispor kalesine Serhat Öztaşdelen'i transfer etti
        Kimya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kimya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de kompozit ürün fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de kompozit ürün fabrikasında çıkan yangın söndürüldü