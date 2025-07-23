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        Kocaeli'de sıcak havadan bunalanlar gölgelik alanlarda ve plajlarda serinledi

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kocaeli'de yaşayanlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlar ile plajları tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:53 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:53
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        Kocaeli'de sıcak havadan bunalanlar gölgelik alanlarda ve plajlarda serinledi
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        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kocaeli'de yaşayanlar, serinlemek için park ve gölgelik alanlar ile plajları tercih etti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, öğle saatlerinde kentte hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, nem oranı ise yüzde 23 olarak ölçüldü.

        İzmit ilçesinde sıcaktan bunalanlar, parklardaki ağaçların gölgelerinde serinledi.

        Kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin normal günlere göre azaldığı gözlendi.

        Sokaktaki köpekler ve kuşlar da parklarda çeşmelerin bulunduğu alanda biriken suda serinlemeye çalıştı.

        İnşaat personeli Ersin İşcan, AA muhabirine, sıcak hava nedeniyle şantiyelerindeki işe ara verdiklerini belirterek, "Yumurta pişiren sıcak var. Şantiyedeki herkes evine gitti. Çarşıda işim vardı, onun için çıktım. Bence dışarda durulacak durum yok." diye konuştu.

        Erhan Açıkgöz ise havanın bugün diğer günlere göre daha sıcak olduğunu, serinlemek için parktaki çeşmede kafasını yıkadığını söyledi.

        Karamürsel ilçesinde de vatandaşlar, Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarında denize girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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