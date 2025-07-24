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        Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel'e inşa edilen otobüs terminalinde ilk sefer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:02
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        Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel'e inşa edilen otobüs terminalinde ilk sefer gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1885 metrekare alan üzerine kurulan Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali 12 otobüs, 15 midibüs kapasiteli peronlarla hizmet verecek.

        İlk seferin Balıkesir'e yapıldığı terminalde, 56 araçlık misafir otoparkı, büfeler, restoranlar, bebek bakım odası, mescit ve çay ocağı bulunuyor.

        Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve düzenli bir ulaşım deneyimi sunan terminalde seferler sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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