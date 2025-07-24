Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı

Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve düzenli bir ulaşım deneyimi sunan terminalde seferler sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1885 metrekare alan üzerine kurulan Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali 12 otobüs, 15 midibüs kapasiteli peronlarla hizmet verecek.

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