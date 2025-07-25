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        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda otobüsün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:11
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        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda otobüsün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde, S.T. idaresindeki Fındıkkale firmasına ait 28 ABE 755 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Ş.C. yönetimindeki 54 AKH 812 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otobüste yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazada ağır yaralanan ve muavin olduğu öğrenilen Ayça Yılmaz (25), Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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