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        Kocaeli'de tır ve minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:01 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:01
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        Kocaeli'de tır ve minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İnönü Mahallesi 1968 Sokak'ta ilerleyen S.S'nin kullandığı 41 P 5029 plakalı servis minibüsü, araç muayene istasyonundan yola çıkan O.A. idaresindeki 41 ART 678 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya karışan araçların sürücüleri, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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