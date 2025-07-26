Kocaeli'de tır ve minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İnönü Mahallesi 1968 Sokak'ta ilerleyen S.S'nin kullandığı 41 P 5029 plakalı servis minibüsü, araç muayene istasyonundan yola çıkan O.A. idaresindeki 41 ART 678 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların sürücüleri, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.
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