Kocaeli'de tur aracı şoförünü darbeden 2 kişi tutuklandı

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan işletme çalışanı B.K. ve M.E. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tartışmaya müdahale eden tur aracının sürücüsü M.Y, işletme çalışanları tarafından darbedildi.

Maşukiye Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde 23 Temmuz'da, işletme çalışanları ile yabancı turistler arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.