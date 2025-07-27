Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Sarısu, Babalı, Dikili, Tuzağzı ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

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