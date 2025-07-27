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        Kocaeli Valiliği orman yangınlarına ilişkin uyarıda bulundu

        Kocaeli Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 27.07.2025 - 15:02
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        Kocaeli Valiliği orman yangınlarına ilişkin uyarıda bulundu
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        Kocaeli Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, artan sıcaklık ve kuraklığın orman yangını riskini arttırdığı belirtildi.

        Kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 1 Kasım'a kadar yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, vatandaşlar, yangına sebep olabilecek her türlü eylemden kaçınmaları konusunda uyarıldı.

        Açıklamada, ormanlık alan ve çevresinde semaver ve ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin yere atılmaması ve havai fişek kullanılmamasının önemine dikkat çekildi.

        Cam şişe ve benzeri atıkların ormanlık alanda bırakılmasının yangına sebep olabileceği anlatılan açıklamada, ormanda ya da orman kenarında şüpheli bir duman veya alev görülmesi durumunda vatandaşların ALO 112 veya ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nı aramaları istendi.

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