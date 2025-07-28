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        Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarına Kartepe'de devam edecek

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Kartepe'de devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 12:32 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:32
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        Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarına Kartepe'de devam edecek
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Kartepe'de devam edecek.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın üçüncü etap kamp çalışmaları 29 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde The Green Park Kartepe'de gerçekleştirilecek.

        Takım, birinci ve ikinci etap kamp çalışmalarını, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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