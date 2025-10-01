Kocaeli'de 299 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 299 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Körfez'de bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 143 bini dolu olmak üzere 299 bin makaron, 50 kilogram tütün, sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.