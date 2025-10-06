Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de minibüsün üzerinden düşen sürücü ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, eşya koymak için üzerine çıktığı minibüsten düşen sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:12 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de minibüsün üzerinden düşen sürücü ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, eşya koymak için üzerine çıktığı minibüsten düşen sürücü ağır yaralandı.

        4 Temmuz Mahallesi'nde M.Ç.K, 41 AYG 382 plakalı minibüsün üzerindeki portbagaja eşya koymak istediği esnada dengesini kaybederek zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Greta Thunberg ve 170 aktivist İsrail'den sınır dışı edildi
        Greta Thunberg ve 170 aktivist İsrail'den sınır dışı edildi
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Okan Bayülgen'den Filistin vurgusu
        Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Okan Bayülgen'den Filistin vurgusu
        Genç milli güreşçiler, Balkan Şampiyonası'nda "tulum çıkarmak" istiyor
        Genç milli güreşçiler, Balkan Şampiyonası'nda "tulum çıkarmak" istiyor
        Kuzey Marmara'da otomobil ile cip çarpıştı; 2 ölü, 5 yaralı
        Kuzey Marmara'da otomobil ile cip çarpıştı; 2 ölü, 5 yaralı
        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Kocaeli'de söyleşiye katıldı
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Kocaeli'de söyleşiye katıldı
        Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu Kocaeli'de söyleşiye ka...
        Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu Kocaeli'de söyleşiye ka...