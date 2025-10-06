Kocaeli'de minibüsün üzerinden düşen sürücü ağır yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, eşya koymak için üzerine çıktığı minibüsten düşen sürücü ağır yaralandı.
4 Temmuz Mahallesi'nde M.Ç.K, 41 AYG 382 plakalı minibüsün üzerindeki portbagaja eşya koymak istediği esnada dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
