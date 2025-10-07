Kocaeli'de 4 bin 500 ebeveyn aynı anda çocuklarına "Filistin" konulu kitap okudu

Kocaeli'de 4 bin 500 ebeveyn, aynı anda çocuklarına Filistin'deki dramı anlatan hikaye kitabı okudu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda anne, baba ve çocukların katılımıyla "Filistin'i Okuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından, 4 bin 500 ebeveyn aynı anda çocuklarına Merve Gülcemal'in kaleme aldığı "Filistin Bizim" isimli hikaye kitabını okudu.

Kitabın okunmasının ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 28 Ağustos'ta rekor denemesi için Guinness'e mail attıklarını, gelen cevabın ardından 8 Eylül'de başvuru yaptıklarını söyledi.

Başvuru onaylandıktan sonra Guinness tarafından 17 Eylül'de proje yöneticisi atandığını belirten Büyükakın, Guinness'in talebi üzerine 22 Eylül'de rekor denemesi için belirlenen "Filistin Bizim" kitabı hakkında bilgi gönderdiklerini aktardı.

Büyükakın, bilgiyi gönderdikten sonra yapılan toplantıda Guinness yetkililerinin rekor denemesi için planlanan 7 Ekim tarihinin ve kitabının değiştirilip değiştirilemeyeceğini sorduğunu anlatarak, "Biz de kendilerine bunun söz konusu olamayacağını söyledik. 26 Eylül'de bize gelen mailde hiçbir gerekçe göstermeden projede ilerlemenin mümkün olmadığını söylediler." dedi.

Guinness'e rağmen Gazze'nin yanında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükakın, "Biz Guinness'in gösterdiği tavırla şunu anlamış olduk; sadece Gazze işgal altında değil, vicdanlar işgal edilmiş. Dünyada hassasiyet göstermesi gereken kurumlar işgal altında. Psikolog onayından geçmiş bir kitabın sakıncalı olduğu değerlendirmesi yapıldı. 7 Ekim tarihinden rahatsız olundu, 'Filistin Bizim' kitabından rahatsız olundu ve böyle bir çalışmayı bizlerle yapamayacaklarını söylediler. Bu gerçekten vicdanların kör sağır ve dilsiz olduğu bir nokta." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın 2. yılında, çocuklara onların yanlarında olduklarını anlatan güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu rekoru biz Gazzeli çocuklara, Gazzeli annelere ithaf ediyoruz. Guinness bunu rekor olarak saysa da saymasa da dünya görse de görmese de biz oradaki masumların yanındayız. Kim ne derse desin biz sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." diye konuştu.