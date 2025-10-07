Habertürk
        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 07.10.2025 - 09:23 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:23
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Çayırova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Trabzon'daki adli makamlarca hakkında toplam 18 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 12 bin lira adli para cezası bulunan ve ayrıca 11 ayrı ifadeye yönelik araması olan H.C. yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

