        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

        Kocaeli'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:41 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:41
        Kocaeli'de drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza
        Kocaeli'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Çalışmalar sonucu sürücü yakalandı.

        Kural ihlalleri nedeniyle ehliyetine el konulan sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesince 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

        Trafikten 60 gün süreyle men edilen araç otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

