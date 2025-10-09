Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Gebze'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 737 uyuşturucu hap, 450 gram eroin, 117 sentetik ecza ve 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.