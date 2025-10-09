Kocaelispor, Turka Araç Muayene ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Kocaelispor Kulübü, stat isim sponsorluğu konusunda Turka Araç Muayene ile sözleşme imzaladı.

Anlaşma kapsamında Kocaelispor'un iç saha maçlarını yaptığı Kocaeli Stadyumu'nun ismi "Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu" oldu.

Statta düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Recep Durul, Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile kulüp ve firma yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Durul, kurumlarda sürdürülebilirlik ve kurumsallığın güçlü iradeyle ortaya çıktığını söyledi.

Durul, stat sponsorluğunun Kocaelispor ve Turka firmasının marka değerini artıracağını belirterek, "Bu imza, sadece iki kurum arasındaki anlaşma değil aynı zamanda milyonlarca taraftarın kalbine atılacak bir imza. Bundan dolayı da sadece etki alanının bir sözleşmeden ibaret olmadığını, ekonomik anlamda da spor ekonomisine ve ülke ekonomisine de yansımalarını hep birlikte yaşayıp göreceğiz." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eskiden olduğu gibi bugün de Kocaelispor'un gelişmesi ve kalkınması için tüm dinamikleri bir araya getirerek yapması gerekenleri fazlasıyla yaptığını dile getiren Durul, camiası adına kendisine teşekkür etti.

Recep Durul, Kocaelispor'un yoluna güçlenerek devam ettiğini vurgulayarak, "Kocaelispor finansal olarak güçlendikçe, yolculuğuna Süper Lig'de daha da emin adımlarla güçlenerek devam edecek. İnşallah sportif başarılar arttıkça çevresel çekim gücümüz de artmaya devam edecek. Bu iş birliğimizin, bu anlaşmamızın Kocaelispor’a, camiamıza, şehrimize birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. - "Hedefimiz Kocaelispor'un gelişimine katkı sağlamak" Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman da en büyük temennilerinin Kocaelispor'un Süper Lig'de başarılı olması olduğunu, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Salman, Kocaelispor'un iddialı ve güçlü taraftar kültürüyle Türk futbolunun önemli değerlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Turka olarak dinamizmi, kararlılığı ve mücadele ruhuyla Kocaelispor'un marka değerlerimizle örtüştüğünü gördük ve Kocaelispor'un kazanacağı başarılarda yanında olmak ve bu yolda birlikte yürümek istedik. Bugün imzalayacağımız stadyum isim sponsorluğu anlaşması sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda Kocaeli şehriyle ve Kocaelispor camiasıyla kurduğumuz güçlü bağın somut göstergesi. Bu iş birliğiyle hedefimiz sadece sahada değil, saha dışında da değer üretmek, Kocaelispor'un gelişimine katkı sağlamak ve taraftarının da gururla sahip çıkacağı işbirliğine başlamak." diye konuştu.

Yerel kalkınmayı destekleyen, aidiyet duygusu yüksek projelere öncelik verdiklerini kaydeden Salman, "Bu vesileyle iş birliğimiz sadece sportif anlamda değil, bölgeyle kuracağımız uzun vadeli bağın bir yansımasıdır. Bunun böyle görülmesini istiyoruz." dedi. Serhan Salman, stadyum isminin bundan böyle "Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu" olacağını belirterek, şöyle devam etti: "14 Ekim Salı akşamı burada büyük bir heyecana hep beraber şahitlik edeceğiz. A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan ile Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Milli takımımıza canıgönülden başarılar diliyoruz. Kalplerimiz onlarla olacak. Daha sonra da Kocaelispor'umuz Süper Lig'in 10'uncu haftasında Alanyaspor ile de Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu maçta da taraftarının ve camiasının yüzünü güldüreceğine, sonrasında da burada birçok başka başarıya da imza atacağına inancımız tam." Anlaşmanın Kocaelispor'un geleceğine, Türkiye'nin hareketli ve dinamik şehirlerinden biri olan Kocaeli'ye ve burada yetişecek sporcuların gelişimine katkıda bulunmasını umut ettiklerini dile getiren Salman, Turka olarak sporu desteklemeyi sadece marka sorumluluğu değil, toplumsal değer olarak gördüklerini sözlerine ekledi.