Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de müstakil evin duvarının çökmesi nedeniyle bina boşaltıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil evin duvarının çökmesi sonucu bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 01:41 Güncelleme: 10.10.2025 - 01:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de müstakil evin duvarının çökmesi nedeniyle bina boşaltıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil evin duvarının çökmesi sonucu bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Barış Mahallesi 1830. Sokak'ta kot farkıyla inşaat temelinin üst kısmında bulunan müstakil evin duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

        Ev sahibi Y.T. ile 3 çocuğu olayın ardından dışarıya çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu temel kazısı yapılan alana bitişik ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail hükümeti ateşkesi onayladı
        İsrail hükümeti ateşkesi onayladı
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi

        Benzer Haberler

        Otomobilin arka tekeri göçüğün içinde kaldı
        Otomobilin arka tekeri göçüğün içinde kaldı
        Temel kazası yapılan inşaatın bitişiğindeki evin bir duvarı çöktü
        Temel kazası yapılan inşaatın bitişiğindeki evin bir duvarı çöktü
        Jiletle çevresindekilere taşkınlık yapan kişinin öldürülmeden önceki görünt...
        Jiletle çevresindekilere taşkınlık yapan kişinin öldürülmeden önceki görünt...
        Kocaeli'de yağış, caddenin bir bölümünde göçüğe neden oldu
        Kocaeli'de yağış, caddenin bir bölümünde göçüğe neden oldu
        Üzerine beton korkuluk düşen çocuk yaralandı
        Üzerine beton korkuluk düşen çocuk yaralandı
        2 katlı konteyner alev alev yandı
        2 katlı konteyner alev alev yandı