Kocaeli'de müstakil evin duvarının çökmesi nedeniyle bina boşaltıldı

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu temel kazısı yapılan alana bitişik ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) sevk edildi.

Barış Mahallesi 1830. Sokak'ta kot farkıyla inşaat temelinin üst kısmında bulunan müstakil evin duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

