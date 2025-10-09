Kocaeli'de yağış, caddenin bir bölümünde göçüğe neden oldu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle caddenin bir kısmında göçük oluştu.
Kent genelinde etkili olan yağış sonrası Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nin bir bölümünde göçük meydana geldi.
Olay esnasında park halindeki 34 HAP 106 plakalı otomobilin arka tekerleği göçüğün içinde kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobili çukurdan çıkararak yolu onardı.
Olayda yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.
