        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de binanın duvarına çarpan midibüsteki 3'ü polis 7 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde binanın duvarına çarpan midibüsteki 3'ü polis 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:33 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:33
        Kocaeli'de binanın duvarına çarpan midibüsteki 3'ü polis 7 kişi yaralandı
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde binanın duvarına çarpan midibüsteki 3'ü polis 7 kişi yaralandı.

        Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AFE 52 plakalı midibüs yokuştan indiği sırada kontrolden çıkarak, yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.

        Kazada araçtaki 3'ü polis 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, aracın çekilmesiyle normale döndü.

        Midibüsün, emekli bir polisin cenazesi için Bursa'nın Kestel ilçesinden Kocaeli'ye gelen polis ve yakınlarını taşıdığı öğrenildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı polis ve ailelerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Büyükakın paylaşımında, "Bursa Kestel'den, ilimize emekli bir polis memurumuzun cenazesine katılmak üzere gelen polis memurlarını ve ailelerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu yaralanan değerli polis memurlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını yürekten temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

