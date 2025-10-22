Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Ekiplerce, Derince ve İzmit ilçelerinde düzenlenen 3 operasyonda 221 gram sentetik uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen zanlılar B.B, Y.P, F.K. ve C.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
